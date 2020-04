Coronavirus in Campania, l'infettivologo della Regione: «Il virus ora è più debole, zero contagi il 9 maggio»

A Napoli nelle ultime 24 ore non ci sono stati nuovi decessi da Coronavirus e alle 11 di ieri il numero era stabile a 54. I dati della Asl Napoli 1, pubblicati dal Comune di Napoli, evidenziano che crescono i guariti (da 192 a 219) ma anche i nuovi casi (di 14 unità) dopo che nei giorni scorsi si era parlato di zero contagi. Stabile il numero degli asintomatici (154) mentre i ricoverati sono 160 (in aumento di 6) di cui in terapia intensiva 13 (+2). In calo, infine, i cittadini in isolamento domiciliare di cui 19 usciti dalla quarantena. «I nuovi casi, anche se pochi, mantengono viva la brace sotto la cenere - avverte Alessandro Perrella, infettivologo e immunologo del Cardarelli, componente dell'Unità di crisi regionale - e devono farci avanzare con prudenza verso la fase 2. Il virus non è diventato meno contagioso ma avendo fatto un salto di specie ci sta conoscendo. Il suo scopo non è uccidere chi lo ospita ma riprodursi. Anche noi intanto stiamo affinando le conoscenze per curare meglio la Sars Cov2».



«Non è diventato meno contagioso, si è indebolito grazie al distanziamento sociale. Le misure di contenimento hanno avuto effetto. Come tutti i virus stabilirà sempre più un equilibrio con noi che lo ospitiamo».

Cosa abbiamo capito di Covid 19?

«Che è molto contagioso e non si esprime tanto con una classica polmonite virale quanto con una endotelite, una violenta infiammazione che finisce per colpire lo strato cellulare interno dei vasi sanguigni e altri di molti organi con un quadro che può diventare trombotico. Per ognuna delle sue fasi ora sappiamo cosa fare».

Come mai i contagi a Napoli sono tornati ad aumentare?

«I numeri sono quelli che ci attendevamo. Semmai c'è stato troppo entusiasmo nel dichiarare contagi zero. Una rondine non fa primavera. Abbiamo modelli matematici che ci consentono di monitorare e prevedere quello che accade e di verificare la rispondenza sanitaria alla diffusione. Siamo stati finora bravissimi, tra i migliori in Italia, a contenere e seguire tutte le fonti di contagio comprese le 10mila persone tornate dal Nord nelle settimane scorse che avrebbero potuto generare 80 nuovi contagi e a catena una ripresa esponenziale dell'infezione che invece non c'è stata».

Cosa si è fatto per evitarlo?

«I dipartimenti di prevenzione hanno l'esperienza sviluppata per l'epatite A. Non tutti sanno che negli anni scorsi ci sono state delle piccole epidemie contenute risalendo ai contatti, sanificando o sequestrando i luoghi di consumo di mitili. Covid-19 è molto contagioso e senza pompieri che spengano continuamente i fuochi che accende provocherebbe da 4 a 7 nuovi contagi ogni 5,5 giorni per ogni caso zero. Ora il trend è in diminuzione grazie al lavoro fin qui fatto. Il dato positivo è soprattutto il calo dei pazienti in terapia intensiva che abbiamo registrato molto prima che nel resto del Paese, presupposto per il calo dei decessi».

Però ci sono sempre nuovi casi...

«Che si possono curare e ricoverare nel modo migliore».

Quando saremo fuori dal tunnel?

«Siamo partiti da un fattore di infettività di 4 ma la progressione non è stata quasi mai esponenziale. Quando vediamo una retta anziché una iperbole con questo virus dobbiamo sempre pensare che ciò è frutto del lavoro svolto 7 giorni su 7. Dobbiamo continuare a farlo».

Abbiamo ancora i focolai ospedalieri e i ritardi nei tamponi.

«Non si può parlare di focolai che sono per definizione esponenziali. Registriamo casi che si sviluppano sempre in maniera lineare o sotto tale livello di infettività».

Cosa dobbiamo attenderci?

«Attualmente viaggiamo con una quarantina di nuovi contagi al giorno, molti guariti e pochi decessi. Se non ci saranno variabili esterne con l'uso di mascherine e misure di prevenzione e limitando le uscite a quelle strettamente necessarie potremo arrivare a contagi zero attorno al 9 maggio».

Il clima ci aiuterà?

«La buona stagione dovrebbe ridurre l'infettività ma dovremo prepararci a un ritorno in autunno quando si sovrapporranno le altre affezioni polmonari. Bisogna vaccinarsi e stare attenti».

