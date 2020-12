Covid in Campania, Di Mauro (Cotugno): rispettare regole o la terza ondata sarà ancora più forte

«Negli ospedali c'è un calo dei ricoveri ma se non rispettiamo le regole, l'ipotesi della terza ondata è sempre più forte e pericolosa. Il vaccino è uno spiraglio di fiducia e l'ospedale Cotugno diventerà un punto vaccinale importante». Lo ha detto Maurizio Di Mauro, direttore generale dell'Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, alla quale afferiscono gli ospedali Cotugno, Monaldi e Cto, intervenuto questa mattina a Radio Crc. «Il virus - ha spiegato Di Mauro - non si è attenuato, ma le misure restrittive hanno fatto sì che diminuisse la corsa al Pronto soccorso. Abbiamo già iniziato una campagna di informazione per sensibilizzare a fare il vaccino. Dagli operatori sanitari alle Rsa, con la vaccinazione ci sarà l'immunità per evitare la diffusione del contagio».

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Covid, Oms: «Rischio elevato di una terza ondata a gennaio,... IL LOCKDOWN Coprifuoco, zone rosse e arancioni, ristori, spostamenti: cosa... INTERVISTA Stella Kyriakides: «Vaccinazione anti Covid per tutti per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA