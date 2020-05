Coronavirus, l'appello degli imprenditori di catering: «Dateci regole ferree»

Un «manifesto orizzontale» promosso dalla Federazione Italiana Cuochi per elaborare insieme agli operatori del settore proposte da indirizzare alla Regione Campania con l’obiettivo di riprendere le attività nella massima sicurezza possibile. E’ ciò su cui stanno lavorando i protagonisti del mondo del wedding, banqueting , catering e del comparto campano degli eventi.

«L’interesse maggiore è conoscere quali saranno le linee guida e i protocolli di sicurezza per i cittadini, lavoratori e per le imprese – spiega Vincenzo Borrelli, ceo e fondatore di Sire ricevimenti e vicepresidente nazionale di Assoeventi - avere certezze maniacali su come svolgere le attività». Borrelli ha partecipato, tra gli altri, alla riunione della task force voluta giovedì scorso dal governatore Vincenzo De Luca sulla ristorazione, ma non si sbilancia su quali saranno le misure pensate per la ripartenza delle cerimonie - come matrimoni, battesimi, comunioni - ma anche di congressi, meeting e eventi in genere. «Ci sono delle sperimentazioni importanti che stiamo avviando ma tutto deve essere sottoposto al vaglio dei tecnici dell’unità di crisi».

LEGGI ANCHE Detenzione di droga e spaccio arresta 54enne nel Napoletano

Per Borrelli il nodo da sciogliere al più presto, a livello nazionale, è quello della responsabilità degli imprenditori prevista nel decreto Cura Italia, che riconosce il coronavirus al pari di un infortunio sul lavoro: se un lavoratore viene contagiato dal virus il caso sarà iscritto nel registro Inail e il dipendente, quindi, potrà rivalersi sul datore.

«Non c’è più tempo: bisogna operare subito, bisogna dare una risposta efficace di sburocratizzazione e alleggerire gli imprenditori di questo peso, che altrimenti non riapriranno – continua Borrelli – Si pensi al caso di chi ha fino a 100 dipendenti e ogni giorno dovrebbe sperare che qualcuno non si ammali». Per il numero uno della Sire ricevimenti c’è differenza tra un incidente sul lavoro che «si può accertare attraverso la constatazione dello stesso». Ma quando si tratta di una pandemia «come si può non tener conto che il contagio possa essere avvenuto durante il tragitto, in metropolitana, nella vita privata o domestica?, si chiede l’imprenditore. “Così si blocca tutto – dice - noi voglia solo lavorare».

Solo in Campania il fatturato medio del settore eventi, banqueting e catering è di 5 miliardi l’anno. Un comparto che attualmente ha già perso il 50 per cento degli introiti e che – vista la stagionalità delle attività - è quasi integralmente «rimandato» all’anno prossimo. «Secondo i dati Istat nella nostra regione ci sono circa 25 mila matrimoni all’anno – evidenzia Borrelli – senza considerare altri tipi di eventi. Questo genera un indotto a filiera e a cascata notevole che fra aziende dirette e indiretti conta circa 100mila addetti tra impiegati, collaboratori, piccoli imprenditori e partite iva».

Ultimo aggiornamento: 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA