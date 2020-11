Covid a Napoli, via alle domande per il bonus centri storici: le istruzioni e l'elenco delle strade

Dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021, è possibile richiedere un contributo a fondo perduto per i centri storici, così come previsto dal cosiddetto decreto Agosto (DL n. 104 del 14 agosto 2020), che consiste nell'erogazione agli esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, di una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di apposita istanza.

«Per supportare le imprese ed i professionisti coinvolti l’Amministrazione comunale – dichiarano gli Assessori ai Beni Comuni e all'Urbanistica Carmine Piscopo e al Commercio, Mercati e Attività Produttive Rosaria Galiero - al fine di una più rapida identificazione delle strade che ricadono in zona A (centro storico), ha pubblicato sul sito del Comune di Napoli, nella Sezione Urbana, una tabella con i toponimi delle strade cittadine e le mappe delle Municipalità in cui sono graficamente rappresentate le strade ricadenti in zona A».

