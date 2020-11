Covid, noto farmacista muore a Castellammare: è la ventesima vittima della categoria in Italia

È morto per Covid-19 il farmacista Enzo Bosso, 64 anni, che esercitava nella sua farmacia di Castellammare di Stabia. A darne notizia sono la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e Federfarma. «Nell'arco di pochi giorni sale così a venti il triste computo dei farmacisti caduti mentre svolgevano la loro opera al servizio della collettività - spiegano Fofi e Federfarma in una nota - Tutti i farmacisti italiani e le farmacie si stringono nel cordoglio ai famigliari di Enzo, ai suoi amici e alla sua comunità per la quale era un riferimento importante e una figura molto amata».

