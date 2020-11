Covid in Campania, figlio di una vittima denuncia: «I nostri cari chiusi in un sacco, procedura disumana»

Non c’è alcun modo di guardare per l’ultima volta una persona morta per Covid in ospedale: il defunto viene messo in un bustone cerato, per lo più di colore verde, e in questo modo viene consegnato alla famiglia, anzi all’agenzia che ha il compito di provvedere al rito funebre. E così, i pochi parenti ammessi nell’obitorio devono accontentarsi di dare il loro estremo saluto a un enorme sacco, che non restituisce nessuna fattezza della persona amata. È la procedura standard attuata in tutta Italia e serve a garantire sicurezza. Ma è una procedura priva di umanità, per quanto necessaria. Ed è per questo che Andrea D’Alia, avvocato di San Gennaro Vesuviano, che ha perso la mamma Giovanna qualche giorno fa, non riesce a darsi pace: «Capisco le regole, capisco le esigenze di evitare il rischio di infezione, ma è possibile che non si pensi a una soluzione per mostrare il volto della persona morta, anche per pochi secondi? È possibile che non ci sia modo di dare ai parenti quell’incontro estremo, che permetterà di elaborare il lutto?». Ora Andrea vuole portare avanti una battaglia di civiltà: ha allertato la parlamentare Silvana Nappi, anche lei di San Gennaro Vesuviano, chiedendole di preparare un’interrogazione. «Non voglio fare polemiche, non voglio incolpare nessuno: ma è incredibile che venga consegnato un bustone colorato con all’interno un corpo. Oltretutto noi parenti siamo costretti a un atto di fiducia: in me, in tutti coloro che si sono trovati a vivere questa atroce esperienza resterà sempre un dubbio atroce sulla identità della persona che sta dentro quel sacco».

La storia di Giovanna Manzi, 74enne mamma di Andrea, somiglia a quella di molte altre vittime del terribile virus. All’inizio è stata curata a casa, ma il bisogno di ossigeno si faceva sempre più impellente: la saturazione scendeva, le condizioni diventavano sempre più critiche. Allora i familiari la portano all’ospedale di Nola, dove viene ricoverata i primi giorni di novembre. Il 10 la donna viene trasferita al Cardarelli di Napoli, a causa di una improvvisa emorragia interna. Andrea lo ha saputo per caso: «Nessuno ci aveva avvertiti del trasferimento, ce l’ha detto una nostra parente che lavora a Nola». Dopo un intervento chirurgico, Giovanna consuma a Napoli gli ultimi giorni della sua vita: si spegne il 13 novembre. Due giorni dopo, era una domenica, qualcuno chiama Andrea e gli dice: «Potete venire a riprendervi il corpo». Lui va all’obitorio con l’agenzia di pompe funebri e trova un bustone verde con una targhetta, dove era stato segnato il nome e cognome della mamma.

Dal Cardarelli confermano: è una procedura standard valida per tutta l’Italia. Serve a contenere il rischio biologico: la salma, peraltro, viene inserita in una doppia busta, con una mascherina sul volto per evitare la dispersione di liquidi. Viene, poi, cosparsa di un liquido, una sorta di disinfettante. Andrea non contesta il procedimento, ma chiede che in questo iter freddo e burocratico venga inserito un briciolo di umanità: «Le buste potrebbero essere trasparenti, o magari la salma potrebbe essere esposta dietro un vetro: insomma, l’idea di dover dare l’estremo saluto ad una busta verde è davvero assurda». Peraltro Andrea ha avuto pure qualche problema a recuperare la fede nuziale e il telefonino della mamma, poi restituiti dopo qualche giorno: «Non ce l’ho con i medici, né col personale sanitario. Ma mi resterà sempre questa amarezza. Loro sono stressati, c’è sempre tanto caos. E se davvero accadesse uno scambio di salme? Chi potrebbe mai accorgersene?».



