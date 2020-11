Villaricca, Farmasanitaria aperta ma la titolare è positiva al Covid: chiusura e multa

A Villaricca, la locale Stazione Carabinieri ha sanzionato con la chiusura amministrativa (5 giorni) e 288euro di multa, una farmasanitaria del centro cittadino. I carabinieri - allertati dal 112 - hanno controllato l’attività commerciale. La titolare, nonostante la positività al Covid, non aveva effettuato la prevista sanificazione e l’esercizio era aperto regolarmente. La donna non era all’interno, ma continuavano a lavorare nel negozio i famigliari conviventi non rispettando l’isolamento fiduciario. Informate le autorità sanitarie e amministrative.

