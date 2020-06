Coronavirus, Campania contagio zero: nessun positivo su 2.485 i tamponi, è la prima volta

Nessun nuovo caso di coronavirus è stato registrato oggi in Campania. È la prima volta dall'inizio dell'emergenza. Il totale complessivo dei positivi in Campania resta così 4.822. Sono stati 2.485 i tamponi analizzati nella giornata di oggi dai centri di riferimento regionali, riferisce l'Unità di crisi della Regione Campania. I tamponi complessivamente analizzati in regione sono 212.486.

Questo il quadro di sintesi:

Positivi di oggi: 0

Tamponi di oggi: 2.485

Totale complessivo positivi Campania: 4.822

Totale complessivo tamponi Campania: 212.486



