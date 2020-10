L'azienda ospedaliera universitaria 'Luigi Vanvitelli' attiverà 100 posti letto per la rete Covid. La riconversione riguarderà l'edificio 3 in cui saranno allestiti 50 posti letto e l'edificio 17 dove troveranno spazio altri 50 posti letto. I posti letto saranno nei padiglioni di Cappella Cangiani.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Coronavirus a Napoli, il pronto soccorso dell'Ospedale del Mare... L'EPIDEMIA Covid a Napoli, morto 69enne all'Ospedale del mare: è la...

LEGGI ANCHE Covid a Napoli, morto 69enne all'Ospedale del mare: è la prima vittima a Pollena Trocchia

Sulla base di quanto previsto e disposto dall'Unità di crisi regionale per l'emergenza epidemiologica da Covid -19, il Policlinico si trova - fa sapere l'Azienda - «nell'improrogabile esigenza di dover realizzare ogni percorso possibile per l'attivazione di posti letto, consapevole dell'emergenza epidemiologica che si sta vivendo in tutto il territorio regionale e nazionale».

Il direttore generale, Antonio Giordano - d'intesa con il Rettore e con i direttori DAI - ha disposto di conseguenza la temporanea trasformazione di due padiglioni presenti nel Complesso Cangiani. I lavori di riconversione sono in corso e nei prossimi giorni saranno operativi i primi incrementi di posti, che si aggiungono ai 23 già disponibili.

Ultimo aggiornamento: 20:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA