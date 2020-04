È di 2.828 il totale complessivo dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Nella giornata di oggi, presso i centri di riferimento regionali, sono stati esaminati 2.297 tamponi, dei quali 151 (il 6,5%) sono risultati positivi. Sono in totale 21.534 i tamponi esaminati in Campania dall'inizio dell'emergenza.

L'Unità di crisi della Regione Campania comunica che oggi sono pervenuti i seguenti dati: all'ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 485 tamponi di cui 27 positivi; all'ospedale Ruggi di Salerno sono stati esaminati 269 tamponi di cui 21 positivi; all'ospedale Sant'Anna di Caserta sono stati esaminati 74 tamponi di cui uno positivo; nei presidi di Aversa e Marcianise (Caserta) sono stati esaminati 165 tamponi di cui 18 positivi; all'ospedale Moscati di Avellino sono stati esaminati 226 tamponi di cui 12 positivi; all'Azienda universitaria Federico II di Napoli sono stati esaminati 129 tamponi di cui 11 positivi; all'ospedale San Paolo di Napoli sono stati esaminati 52 tamponi di cui 11 positivi; all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici sono stati esaminati 588 tamponi di cui 34 positivi; all'ospedale San Pio di Benevento sono stati esaminati 30 tamponi di cui uno positivo; all'ospedale di Eboli (Salerno) sono stati esaminati 188 tamponi di cui 9 positivi.

