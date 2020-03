L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella sessione serale sono stati esaminati 44 tamponi presso l'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno di cui 17 risultati positivi; 36 tamponi presso il Moscati di Avellino, di cui 15 positivi e 86 tamponi al Cotugno, di cui 13 positivi. Come per gli altri fino ad oggi esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Totale positivi in Campania: 333​.

LEGGI ANCHE Coronavirus, in autobus da Prato a Pompei: scoperta la «fuga» per rientrare a casa

Ultimo aggiornamento: 00:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA