​Un intervento di sanificazione è stato condotto nel palazzo della Regione Campania, in via santa Lucia, sabato scorso, dopo che un consulente esterno dell'ente cinque giorni fa era risultato positivo al coronavirus. Tra i soggetti a lui vicini sottoposti a tampone non risultano finora altri contagiati. L'uomo, che non ha avuto contatti diretti con il governatore Vincenzo De Luca, è in isolamento domiciliare, in buone condizioni.

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA