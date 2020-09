Coronavirus in Campania, al via l'acquisto di massa di termoscanner per le scuole

Al via la manifestazione d’interesse per l’acquisto di sistemi per la misurazione della temperatura corporea negli istituti scolastici della Regione Campania. La Regione Campania, nel contesto delle misure di contenimento del contagio dal virus SAR-Cov-2 nell’ambito del settore della scuola, sostiene l’acquisto di sistemi per la misurazione della temperatura corporea da parte degli istituti di ogni ordine e grado. A tal fine, in coerenza con le necessità legate alla ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico, gli istituti di ogni ordine e grado sono invitati a manifestare il proprio interesse all’iniziativa compilando l’apposita scheda sul sito scuolesicure.regione.campania.it.

Per accedere alla piattaforma ciascun istituto scolastico potrà utilizzare il link contenuto nella comunicazione in posta certificata dal mittente scuolecisure@pec.regione.campania.it. Per aderire all’iniziativa ciascuna istituto, identificato con il proprio codice meccanografico, dovrà provvedere alla compilazione della scheda per ogni scuola/plesso scolastico ad esso afferente, fornendo informazioni puntuali circa il numero di plessi attivi, di studenti, e l’eventuale disponibilità di strumentazioni già presenti.

La presentazione della manifestazione d’interesse è aperta da oggi fino alle ore 24.00 del 9 settembre 2020. Per ogni informazione circa le modalità di partecipazione alla presente manifestazione d’interesse è necessario utilizzare esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica scuolesicure@regione.campania.it.



