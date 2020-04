Coronavirus, in Campania 64 positivi su 2401 tamponi: il totale dei contagiati è ​3951

L'Unità di Crisi della Regione Campania fa sapere che oggi all'ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 822 tamponi di cui 32 risultati positivi; all'ospedale Ruggi di Salerno sono stati esaminati 315 tamponi di cui 5 positivi; all'ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 46 tamponi, di cui nessuno positivo; all'Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise sono stati esaminati 215 tamponi di cui uno positivo; all'ospedale Moscati di Avellino sono stati esaminati 143 tamponi di cui 1 positivo; all'ospedale San Paolo di Napoli sono stati esaminati 55 tamponi di cui 1 positivo; all'Azienda Universitaria Federico II sono stati esaminati 85 tamponi di cui 5 positivi; all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno sono stati esaminati 441 tamponi di cui 14 positivi; all'ospedale di Nola sono stati esaminati 138 tamponi, di cui 5 positivi; all'ospedale San Pio di Benevento sono stati esaminati 80 tamponi, nessuno positivo; all'ospedale di Eboli sono stati esaminati 61 tamponi di cui nessuno positivo. I pazienti risultati positivi nella giornata di oggi sono 64 a fronte di 2401 tamponi esaminati. I pazienti positivi in Campania sono 3951 a fronte di 43697 tamponi esaminati.

Ultimo aggiornamento: 22:39

