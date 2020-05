Coronavirus, altri tre morti in Campania e 12 positivi ma anche 59 guariti in 24 ore

​Tre morti per un totale di 391, 12 positivi che arrivano a 4.588 su un totale di 114.819 (4.008 in più) e altri 59 guariti (ora sono 2.282). È il bilancio aggiornato fornito dall'Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologic​a da Covid-19.

Per quanto riguardi i guariti 1956 lo sono totalmente mentre 326 quelli clinicamente. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.525 (di cui 958 Napoli Città e 1567 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 667

Provincia di Avellino: 503

Provincia di Caserta: 430

Provincia di Benevento: 189

Altri in fase di verifica Asl: 274.



