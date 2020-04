Coronavirus in Campania, il wedding è in ginocchio: «Un'intera filiera rischia il collasso»

LEGGI ANCHE Coronavirus, ecco come ripartono gli alberghi della Campania Un settore totalmente al collasso, fatto di centinaia di persone e migliaia di famiglie, soldi investiti in capitali fermi, capitali e attrezzature per svolgere nel migliore dei modi un lavoro che, almeno per adesso, è morto: l'addetto ai lavori di eventi e matrimoni.

Non sappiamo nulla di preciso - dichiara Michele Belvedere - sono sospese cerimonie ed eventi, i riti religiosi sono ridotti ai familiari più stretti, le coppie hanno aspettano anni per realizzare il loro sogno e non vogliono realizzarlo con pochi ospiti, anche perchè così facendo, i ristoranti dovrebbero ridurre i coperti e, così facendo, andrebbero al collasso, poiché questa operazione ridurrebbe il loro guadagno nemmeno alle spese, una tragedia

Fa eco a Michele Belvedere il violinista Ferdi Bairami.

oi siamo un lusso - tuona il musicista -, a noi sono saltati tutti gli impegni, ma è anche giusto, al primo posto la salute, però almeno un aiuto concreto per noi tutti ci vuole, uomini e donne che attraverso cerinonie manteniamo migliaia di famiglie, persone che oggi non sanno come fare e vedono che l'inizio per la loro attività è ancora molto lontano

Un settore che sta andando al collasso ma ad oggi di far celebrare e svolgere eventi di matrimoni non se ne parla proprio.

Opero nel settore artistico ormai da anni - dichiara lo showman Massimo Cannizzaro - e direi a tutto tondo visto che al di là del mio impegno artistico tra teatri e locali, da un due anni gestisco un locale mio, vi lascio quindi immaginare lo stato di sconforto per questa situazione che sembra non avere sbocchi. Il mio parere - prosegue Cannizzaro - è che le istituzioni dovrebbero provvedere a sostenere un indotto che tra cerimonie e food è ormai in ginocchio e in particolar modo il mondo del Wedding dovrà essere sostenuto sia per coloro che vogliono coronare il loro sogno d'amore e sia per coloro che con sacrifici ed investimenti si sono visti crollare il mondo addosso, credo sia arrivato il momento di intervenire con fatti e con aiuti concreti - conclude lo showman - il mondo della notte e il mondo della ristorazione sono contagiati senza rianimazione

