Reti wi-fi in tilt a Castellammare di Stabia dove da questa mattina centinaia di cittadini stanno segnalando il disservizio che sta creando disagi soprattutto nel Rione San Marco, il più popoloso della città. Il distacco totale della fibra è cominciato alle 7.30 e, stando alle informazioni ricevute dai call-center, il guasto potrebbe protrarsi per le prossime 48 ore.

LEGGI ANCHE Coronavirus, l'urlo del figlio dell'anziana morta a Eboli

Tutti i gestori sono interessati alla interruzione del wi-fi, Telecom, Fastweb, Infostrada, con rallentamenti alle linee Telecom al centro della città. I tecnici sono al lavoro per ripristinare le connessioni, ma la situazione sta creando gravi problemi a coloro che sono affidati a internet per lo smart working e malumori nelle famiglie, dove sono soprattutto i bambini a utilizzare i tablet per passare il tempo durante il periodo di isolamento dovuto al contenimento dell'epidemia da Coronavirus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA