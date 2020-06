Zero contagi anche oggi in Campania secondo quanto fa sapere l'Unità di Crisi della Regione dopo il dato emerso ieri. Oggi sono stati esaminati complessivamente 2.918 tamponi di cui nessuno è risultato positivo. Il totale complessivo dei positivi in Campania è di 4.822 su un totale complessivo di tamponi pari a 215.404.

Questo il quadro di sintesi:

Positivi di oggi: 0

Tamponi di oggi: 2.918

Totale complessivo positivi Campania: 4.822

Totale complessivo tamponi Campania: 215.404

