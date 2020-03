Coronavirus a Napoli, altre due vittime: morte zia e nipote a Torre del Greco

Due decessi per Coronavirus a Torre del Greco. A comunicarlo è il sindaco della città vesuviana Giovanni Palomba al termine del punto fatto con l'Asl Napoli 3 Sud al Centro operativo comunale istituito a palazzo Baronale. Si tratta di D.D.R. di 75 anni e di D.D.M. di 46 anni, zia e nipote, già in regime di ricovero ospedaliero. Sempre il Coc di Torre del Greco comunica anche che sono cinque invece i nuovi casi di tampone positivo al Covid-19.

Sono così complessivamente 31 i cittadini positivi così come certificato dalle autorità sanitarie. Nello specifico 20 sono i soggetti in ospedale, mentre restano sempre 11 quelli in isolamento fiduciario presso la propria abitazione. «Oggi è un giorno molto triste per Torre del Greco - afferma il sindaco Giovanni Palomba -. Esprimo il mio personale cordoglio e quello dell'intera amministrazione comunale alle rispettive famiglie dei nostri concittadini vittime di questa epidemia. Ô un momento difficile per la nostra città, che si può superare soltanto con la collaborazione di tutti. Ô per questo che chiedo a ognuno di fare la propria parte con profonda responsabilità».



