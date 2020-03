Coronavirus, caos al pronto soccorso dell'ospedale Cotugno: il medico di turno chiama la polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caos coronavirus, mentre si svuotano i pronto soccorso di grandi ospedali come il Cardarelli è sempre più affollata invece l’Emergency del Cotugno, ospedale monospecialistico per le malattie infettive. Ieri sera al pronto soccorso del presidio collinare, dove sono ricoverati 12 pazienti positivi al coronavirus, il medico di turno al pronto soccorso per sedare gli animi (tra prelievo e risultato servono diverse ore di attesa) è stato costretto a chiamare la forza pubblica. Non solo: sono numerosissimi gli accessi impropri di persone che senza alcun sintomo e con il solo carico di un viaggio effettuato di recente in una zona del nord Italia interessata dal contagio ovvero viceversa pochi e sfumati sintomi respiratori ma in assenza di alcun contatto a rischio riconducibile a una fonte di contagio, richiedono di effettuare il tampone per il test del coronavirus. Tutti casi da definire codici bianchi per i quali la presenza in un pronto soccorso infettivologico è addirittura di per sé rischioso. Per questo, la direzione generale dell’ospedale, ha previsto una terza via di accesso in urgenza, sul retro dell'ingresso dove è in fase di allestimento il nuovo padiglione ultimato da anni e destinato un intero reparto con 10 posti letto ad alto isolamento, con posti singoli e a flussi laminari. Qui i codici bianchi (senza urgenza) possono trovare una migliore accoglienza per la lunga attesa. I medici sconsigliano comunque vivamente di giungere in ospedale se non nei casi con reali indicazioni di rischio ossia sintomi evidente.Intanto i 12 pazienti ricoverati al Cotugno sono tutti giovani, in condizioni stabili, respirazione autonoma e solo due hanno una sfumata difficoltà respiratoria trattata in reparto senza ricorrere né alla rianimazione né alla Terapia intensiva.