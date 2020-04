LEGGI ANCHE

Capri - Da domani inizia la distribuzione nel comune Capri delle mascherine protettive anche per i bambini dai due ai dieci anni. Lo ha annunciato il sindacocon un comunicato diffuso oggi attraverso il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile che sta coordinando le operazioni per fronteggiare l’emergenza Covid-19. A coordinare le operazioni di distribuzione, insieme al sindaco saranno il delegato alla Protezione Civileed il responsabile del COC,L’iniziativa è tesa al consolidamento dell’efficace gestione delle misure di precauzione avviate con la Fase 2 dell’emergenza Covid-19 Fino al giorno 30 aprile, dalle 10 alle 12, i Volontari della Protezione Civile del Comune di Capri provvederanno alla consegna delle mascherine protettive riservate ad ogni singolo bambino appartenente alla comunità caprese.La consegna ai genitori di questo ormai importante dispositivo di protezione avrà carattere gratuito e avverrà in Piazzetta, nell’atrio del Palazzo Municipale, al Quadrivio di via Croce per le zone alte ed a Marina Grande nel largo antistante le biglietterie di traghetti ed aliscafi.Apprezzamento e gratitudine sono stati espressi dal delegato alla Protezione Civile Bruno D’Orazi che ha voluto ringraziare i cittadini e tutti i volontari che hanno contribuito con entusiasmo alla realizzazione dei dispositivi di protezione anche per i bambini.