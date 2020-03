Coronavirus, ad Anacapri multati tre romeni che pescavano sugli scogli

E’ costata caro la domenica a pesca sugli scogli di Anacapri a tre cittadini rumeni domiciliati nel comune isolano, sorpresi dalla polizia municipale mentre trascorrevano una giornata di svago in barba a tutti i divieti fissati dai recenti decreti governativi in seguito all’emergenza coronavirus.

L’operazione è stata effettuata in località Punta Arciera dai vigili coordinati dal comandante Marco Federico nel corso delle attività di controllo in atto sul territorio a cui collaborano anche i carabinieri della stazione di Anacapri.

Nel corso dell’identificazione, i cittadini rumeni sono risultati domiciliati nel comune isolano, e dopo essere stati multati secondo le normative in corso, sono stati invitati a rientrare immediatamente a casa.

Ultimo aggiornamento: 14:24

