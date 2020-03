Coronavirus: comune di Capri e associazioni aprono raccolta di fondi per le famiglie in difficoltà

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si intensificano a Capri le iniziative di raccolta fondi per aiutare le famiglie in difficoltà. Questa mattina sul sito del Comune è apparso un avviso con il quale si informa la cittadinanza che l’amministrazione comunale di Capri, le Parrocchie dell'Isola di Capri, la San Vincenzo de' Paoli Capri con la collaborazione dell’associazione dei commercianti, in relazione all'emergenza Covid 19 e conformemente ai loro compiti istituzionali e sociali già svolti, promuovono e sostengono l'iniziativa benefica di raccolta fondi e generi alimentari nel territorio di Capri, per sostenere le situazioni familiari in condizioni di maggiore criticità economica. Le donazioni potranno essere effettuate su un conto corrente bancario intestato all’associazione San Vincenzo de' Paoli o con generi alimentari che saranno consegnati nell’antica chiesetta di sant’Anna, nel borgo trecentesco in via Madonna delle Grazie.. Le somme elargite usufruiranno del regime fiscale agevolato stabilito dal decreto "cura Italia". E’ questa una delle tante iniziative che sono nate in questi giorni di emergenza dovuta al coronavirus che va ad aggiungersi alla consegna a casa da parte dei volontari della spesa giornaliera e dei farmaci e di varie assistenze che vengono effettuate a favore delle fasce deboli che purtroppo vivono anche nell’isola identificata come il “paradiso del lusso e del glamour”.