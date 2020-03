LEGGI ANCHE

«Serve un piano urgente per le carceri» altrimenti «faremo la fine della Colombia». A dirlo è, sostituto procuratore della Corte di Appello di Napoli ed magistrato antimafia a cui si devono importanti inchieste sul clan dei Casalesi. Di recente gli istituti penitenziari di mezza Italia sono stati al centro delle cronache per rivolte e per gravissimi atti d'intolleranza innescati dalle misure di contenimento varate dal Governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus.come, per esempio, «tamponi 'a tappetò sui detenuti e sugli agenti anche con la collaborazione di laboratori privati; una distribuzione della popolazione carceraria sul territorio nazionale considerando la riapertura di strutture dismesse come l'Asinara e Pianosa, o l'utilizzo di strutture meno affollate come quelle di Chiavari, Avezzano e Grosseto». «Infine - aggiunge - l'istituzione di Centri Diagnostici Terapeutici e sezioni detentive riservate esclusivamente a positivi e asintomatici».con la previsione di specifici reati e aggravanti soprattutto per i delitti commessi nei confronti del personale della Polizia Penitenziaria«. »Le carceri sono la cartina al tornasole del disagio sociale - conclude Maresca - proprio per questo è improcrastinabile neutralizzare immediatamente i sinistri segnali che si stanno rilevando«.