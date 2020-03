Coronavirus, le cartelle esattoriali non si fermano e scatta il pressing sui Comuni: stop pignoramenti

«Fermiamo tutto, è giusto, ma sarebbe altrettanto giusto vietare anche la riscossione forzata da parte dei concessionari privati: non è pensabile bloccare un conto corrente o, peggio, sottrarre danaro ingiustamente, a persone già provate da una situazione drammatica come questa». Sulla scrivania on line dell'avvocato Angelo Pisani, presidente di Noiconsumatori.it, sono già una decina le pratiche aperte nel nome di altrettanti cittadini che - senza alcun avviso - da un giorno all'altro non hanno potuto più prelevare nemmeno un centesimo dal proprio conto: «Pignoramenti, non solo inopportuni - spiega meglio Pisani - ma anche illegittimi perché lesivi della privacy dei singoli». Ma andiamo con ordine. I concessionari privati - società esterne specializzate alle quali gli enti locali decidono di affidare la riscossione di imposte e tributi non versati dai contribuenti - continuano a pignorare ma - denuncia l'avvocato - «non avendo accesso all'anagrafe tributaria - la banca dati utilizzata per la raccolta delle informazioni relative alla fiscalità dei contribuenti - inoltrano i pignoramenti a tutte le banche del paese».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

In altre parole: non potendo sapere, i concessionari privati, quali sono gli istituti di credito ai quali fanno riferimento i debitori, per risparmiare le spese di ricerca il pignoramento lo notificano telematicamente a tutti, da Milano a Palermo. Da qui le ulteriori violazione della privacy di cui parla Pisani e la possibilità, concreta, di vedersi portare via i soldi da più conti. L'avvocato lo spiega con un esempio: «Mettiamo il caso che io, presunto debitore di mille euro al Comune di Marano - presunto in quanto spesso si recuperano crediti prescritti, mai notificati o già pagati - nelle mie disponibilità abbia un conto Postapay, un altro con il Banco di Napoli sul quale mi viene accreditato lo stipendio, e poi pure uno con una terza banca per le mie spese personali - sapete che cosa succede? Che invece di mille, me ne portano via tremila». E la ragione è fin troppo chiara: «Trasmettendo la richiesta di pignoramento a decine di banche, laddove si trova un conto, l'istituto di credito naturalmente paga senza sapere se un'altra banca lo ha già fatto. E in più ti blocca il conto». È chiaro che, successivamente, quel denaro ti verrà restituito, ma - secondo Pisani - non è così semplice: «Intanto devo accorgermi del prelievo controllando spesso i conti ma, soprattutto, devo farlo entro venti giorni altrimenti scadono i tempi per l'opposizione al pignoramento. Poi è necessario inoltrare la richiesta e, infine, aspettare con pazienza la restituzione: anni e anni».Da questo punto di vista, secondo quel che dice Pisani, la violazione sarebbe «gravissima». «Vi sembra giusto che se ho un debito con un comune lo debbano sapere tutte le banche d'Italia? Mi stai diffamando su tutta la rete bancaria del paese presso la quale non avrò più credito». Da qui la richiesta di intervento al garante, per la privacy, ai Comuni, per la sospensione, e al governo per garantire il diritto di difesa dei pignorati: «Una presa di posizione indispensabile anche perché si parla di pretese delle pubbliche amministrazioni affidate a concessionari privati, che poi trasformano queste stesse pretese in procedure espropriative esattoriali, senza nessun controllo a monte, nè da parte di un giudice, nè di una autorità terza: loro dispongono la cartella, e poi sempre loro procedono all'esecuzione e all'incasso». E a questo punto che l'utente deve difendersi con tutte le difficoltà che lo smart working, al quale sono costretti anche gli avvocati, comporta. «Una ulteriore ragione, quest'ultima, per chiedere che da oggi e fino al 30 settembre vengano sospesi i pignoramenti e anche assegni e cambiali che nei prossimi giorni non potranno esser pagati per causa di forza maggiore. Sebbene non legittimi - conclude Pisani - è necessaria una sanatoria sugli assegni post-datati per evitare milioni di protesti e limitare il crack dell'economia italiana».