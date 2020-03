Coronavirus, secondo caso a Casalnuovo: nessun contatto col 38enne rientrato da Firenze

LEGGI ANCHE

Secondo caso di Coronavirus a Casalnuovo. Ad annunciarlo pochi minuti fa dal proprio profilo social, il primo cittadino Massimo Pelliccia, che già nei giorni precedenti aveva informato la popolazione di essere in attesa degli esiti di altri tamponi.Da quanto si apprende si tratta di un uomo che, come precisato anche dal sindaco, non ha alcun collegamento con il primo contagiato, il 38enne rientrato da Firenze lo scorso 6marzo e poi ricoverato al Cotugno dopo aver accusato i primi sintomi.