Casalnuovo. Brutto risveglio questa mattina per la città di Casalnuovo che piange l’ennesima vittima da Covid-19. Dopo oltre una settimana in ospedale, dove era ricoverato, ha perso la propria battaglia contro il virus Domenico, 55anni operatore sanitario. Domenico è la sesta vittima in città dall’inizio della pandemia che anche a Casalnuovo è tornata in maniera prepotente. Appena 10 giorni fa, infatti, un altro cittadino 53enne, ha perso la vita dopo aver contratto il virus. Attualmente sono 177 i casi positivi a Casalnuovo dove il virus non ha risparmiato alcun “settore”.

Dall’inizio della seconda ondata di pandemia, infatti, in città si sono registrati casi un po' ovunque. Nelle scuole, quando erano ancora aperte, tra gli studenti, negli uffici comunali e nel locale comando di polizia municipale, per i quali il sindaco Pelliccia aveva disposto la chiusura in attesa dei tamponi, e fino ad arrivare alla Chiesa San Giacomo Apostolo il Maggiore chiusa due giorni per permettere la sanificazione dopo la positività ai tamponi dei sacerdoti.

