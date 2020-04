LEGGI ANCHE

Casse in rosso del Comune, i cittadini si autotassano per un intervento di sanificazione del territorio. Il commissario prefettizio: «Grazie alla sensibilità dei casandrinesi, abbiamo potuto realizzare un intervento straordinario sul territorio». Il Comune è in dissesto economico dall'aprile del 2019 e le richieste arrivate al Palazzo per interventi di prevenzione per il Covid 19 - non hanno potuto trovare riscontro, proprio per le difficoltà dell'Ente.Le richieste di interventi di sanificazione del territorio avanzate da associazioni e cittadini si sono scontrati con le difficoltà dell'Ente. Un gruppo di cittadini ha però deciso di non arrendersi e si è mobilitato per promuovere una sottoscrizione per acquistare il liquido necessario per poter bonificare il territorio. Con la somma raccolta sono state acquistate 61 taniche da 5 litri di igienizzante di cloro attivo, altre ne sono state messe a disposizione dall'Asl Napoli 2 Nord. Nella giornata di giovedì è partito l'intervento.«Grazie alla gara di solidarietà dei cittadini è stato possibile avere la disponibilità del liquido necessario per effettuare la sanificazione della città spiega il commissario prefettizio, arrivato al Comune il 7 gennaio scorso dopo lo scioglimento del consiglio per le dimissioni della maggioranza dei componenti dell'assemblea cittadina in forza del mio ruolo ho contattato il collega che si occupa di protezione civile, l'unità di crisi della Regione, ho acquisito la disponibilità del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la collaborazione di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e dei funzionari comunali, e giovedì abbiamo attuato un primo intervento sul territorio. Con la quantità di liquido rimasto faremo un secondo intervento il prossimo mese». Tre gli automezzi dei vigili del fuoco messi a disposizione, uno di grandi dimensioni, due più piccoli per accedere nelle strade più anguste. «Intendo ringraziare quanti hanno collaborato a questa iniziativa e quanti si impegnano quotidianamente. Ho voluto presidiare ai controlli del territorio di persona, anche nei giorni festivi» conclude Lucchese. La petizione per la raccolta fondi è stata promossa da