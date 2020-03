Due casi accertati – positivi al tampone – per il Covid-19 nel territorio di Pollena Trocchia: si tratta di due persone dello stesso nucleo familiare. La notizia, come da prassi, sulla ufficialità dei contagi l’ha resa nota il primo cittadino Carlo Esposito ieri. In realtà potrebbero già essere tre i casi di contagio nel comune – quest’ultimo uno degli operatori sanitari che prestano servizio nella vicina casa di riposo per anziani gestita dai padri domenicani del Santuario della Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia che conta cinquanta tamponi positivi sui 102 effettuati nella residenza sanitaria per anziani– ma sarà il sindaco a darne ufficialmente notizia come già avvenuto nei primi due casi. Per quanto riguarda questi ultimi: “Le condizioni di entrambi – ha spiegato Esposito - che già erano in isolamento domiciliare dal 10 marzo scorso, sono da ritenersi tutt’altro che gravi e tali che non necessitano di ricovero ospedaliero”.

LEGGI ANCHE Coronavirus a Napoli, morto professore di medicina interna del Policlinico Federico II

L’Asl ha già attivato, al momento della quarantena domiciliare del 10 marzo, il protocollo previsto per ricostruire i contatti avuti da entrambi per cui allo stato attuale non risulta che vi siano stati contatti tra i due risultati positivi al coronavirus ed altre persone. “L’amministrazione comunale farà quanto di sua competenza – prosegue il messaggio del sindaco, che ha ribadito di mantenere la calma e la correttezza nel continuare a rispettare tutte le attuali normative, governo nazionale e decreti regionali, per il contenimento del contagio da Covid-19.

"È il momento di restare calmi, non rincorriamo una inutile quanto dannosa caccia alle streghe in quanto entrambi erano già in isolamento dai tempi del contatto con soggetto positivo (di un altro comune) e quindi costantemente monitorati", ha ammonito Esposito, "Tutti insieme possiamo combattere questo subdolo nemico, solo se manteniamo la calma ed assumiamo comportamenti confacenti al dettame normativo.

Non chiedete le generalità, né dove abitano. A loro rivolgo, a nome mio e dell’intera collettività, gli auguri di una rapida guarigione".

© RIPRODUZIONE RISERVATA