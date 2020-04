LEGGI ANCHE

Un caso di positività al coronavirus è stato segnalato in una casa per anziani a Marano, in provincia di Napoli. Ne ha dato notizia il presidente della Regione Campania,, nel corso di una diretta trasmessa sul canale Facebook dell'ente. La casa per anziani è «del tutto privata e non convenzionata con l'Asl», ha spiegato De Luca che ha lanciato un appello «a chi gestisce le case per anziani private» a «segnalare la propria attività alle Asl per fare preventivamente i controlli». Facendo il punto della situazione dell'emergenza coronavirus in Campania, De Luca ha sottolineato la presenza «di micro cluster, piccoli raggruppamenti che dobbiamo sconfiggere. Ad Ariano Irpino abbiamo ancora qualche contagio di troppo, abbiamo messo in quarantena il comune di Paolisi dove c'era un piccolo focolaio, registriamo piccoli focolai tra Pagani, Angri e Sant'Egidio nell'agro nocerino, qualche contagio di troppo ad Afragola e Casoria, tra Giugliano e Melito, e abbiamo un piccolo cluster a Ischia».