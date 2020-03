LEGGI ANCHE

Casola di Napoli. "Restate a casa e lasciatevi allietare dalla musica che ascolterete per le vie del paese". Uno slogan semplice ma efficace, per manifestare vicinanza ai residenti, dare qualche minuto di sollievo a chi resta in casa tutto il giorno e, allo stesso tempo, per controllare che tutto prosegua per il verso giusto.Così, sindaco di Casola di Napoli, piccolo Comune dei monti Lattari, sta allietando le serate dei suoi concittadini, insieme ai volontari della protezione civile e ai vigili urbani. Dalle 18, un'auto con un megafono fa il giro della cittadina, tra canzoni, avvisi e saluti."Ci siamo inventati questo giro per il paese - spiega il sindaco Peccerillo - così facciamo due cose importanti: controlliamo il territorio e, tra una canzone e l'altra, invitiamo la gente ad osservare le ordinanze. Di volta in volta, poi, portiamo eventuali novità, invitando tutti a restare in casa. Penso che stiamo dando un buon segnale, ormai la gente ci attende. C'è chi esce con la bandiera, chi con strumenti musicali, chi ci accompagna cantando. Cerchiamo di stare vicini alle persone in questo momento difficile per tutti".Sul sito del Comune (www.comune.casoladinapoli.na.it), poi, la homepage è completamente dedicata all'emergenza coronavirus, con gli aggiornamenti costanti, testi di decreti e ordinanze, e cosa fare.