Casoria. Salgono a 13 i contagi da covid 19. Il sindaco rassicura: «Continuano a salire i positivi a livello nazionali e regionali a causa dei rientri dalle vacanze estive». Un messaggio che ha sottolineato anche questa mattina, in un video pubblicato su facebook, dove spiegava: «I numeri ci dicono che non dobbiamo avere paura, ma che sicuramente è necessaria attenzione».Oggi, dunque, si contano altri 3 casi dovuti al contagio durante le vacanze, che si aggiungono ai sette cittadini rientrati, la cui positività al covid-19 è stata comunicata appena pochi giorni fa. Si tratta, per alcuni, di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. A questi si aggiungono una persona ospedalizzata, un operatore sanitario e un'altra persona che lavora sempre in questo settore. Contagi che sono stati individuati grazie ai controlli per i rientri attivati dalla Regione come sottolinea: «Sono numeri frutto di un lavoro costante e serrato di individuazione e mappatura delle infezioni che la Regione Campania ha avviato per prima nel nostro Paese e in questa fase estiva. Così come ha avviato per prima i controlli per i casi di rientro dalle vacanze».Per la maggior parte sono giovani rientrati dalle vacanze, in Sardegna o dall'estero, e si trovano in isolamento. Il sindaco in questi giorni aveva informato: «Abbiamo attuato tutti i protocolli previsti mappando tutti i contatti dei contagiati e la situazione è sotto controllo».Si rafforza il dialogo on line tra il sindaco e i suoi concittadini con ripetuti appelli al senso di responsabilità, al corretto uso della mascherina e al rispetto delle regole del distanziamento. Soprattutto il primo cittadino si rivolge a quanti in questi giorni stanno tornando dalle vacanze, invitandoli a rivolgersi all'Asl di appartenenza e di effettuare un isolamento fiduciario in attesa del tampone.