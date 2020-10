Coronavirus, a Casoria salgono i contagi e si registra il primo morto

Casoria. Duecentonovantatre casi e la notizia più triste: un deceduto. Il nuovo aggiornamento del sindaco Raffaele Bene, sconvolge la città per il numero crescente dei contagi, e per la perdita di un concittadino, il primo dopo il lockdown di marzo. In questi giorni il primo cittadino ha fatto appello ai giovani, richiamandoli al senso di responsabilità verso se stessi e gli altri.

LEGGI ANCHE Controlli anti-Covid a Casoria, arrestato anche uno spacciatore

Si sono intensificati i controlli con le forze dell'ordine nelle zone della stazione e gli orari della movida. Il numero dei contagi è tornato a salire. Raffaele Bene scrive: 'Cari concittadini, vi comunico il bollettino giornaliero con molta tristezza, perché purtroppo questa volta abbiamo anche un nostro concittadino deceduto. Alla famiglia vanno le mie più sincere condoglianze da parte di tutta la comunità casoriana che si stringe intorno al vostro dolore' - continua il sindaco - 'I contagi sono sempre in aumento e siamo al lavoro per garantire tutto il supporto necessario per affrontare i prossimi eventi. Raccomandiamo a tutti responsabilità, responsabilità e responsabilità'.

© RIPRODUZIONE RISERVATA