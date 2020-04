Coronavirus in Campania, un'altra vittima a Casoria e aumentano anche i contagiati

Ultimo aggiornamento: 19:57

. È una persona ricoverata da tempo in ospedale che non è riuscita a superare la malattia ed è deceduta per le gravi complicazioni respiratorie. Intanto, cresce il bollettino dei positivi: ad oggi siamo fermi a quota 66 mentre 18 sono i guariti.L'amministrazione, guidata dal sindaco Raffaele Bene, intanto, lavora a ritmo serrato per la consegna dei buoni spesa ai cittadini che ne hanno diritto perchè in condizioni di fragilità. «Abbiamo adottato una procedura chiara e trasparente - dice il primo cittadino - Con la cifra stabilita dallo Stato riusciremo a soddisfare tutte le richieste degli aventi diritto».