Coronavirus a Castellammare anestesista al lavoro nonostante la febbre: tampone positivo

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al lavoro nonostante la febbre, anestesista del blocco operatorio del San Leonardo positivo: scatta l'inchiesta interna a Castellammare. Sabato 11 aprile il 65enne partecipa a un intervento ma lamenta dolori e febbre: i colleghi allertano la direzione sanitaria dell'ospedale, la neo direttrice Rosalba Santarpia dispone il tampone immediato e l'allontanamento dell'uomo e la sanificazione di tutti i locali. L'inchiesta interna dovrà ora verificare se l'uomo avesse già la febbre, come dicono alcuni colleghi, già mercoledì durante il penultimo turno di lavoro.. Si tratta del secondo caso di un camice bianco che, nonostante la febbre, si è recato al lavoro mettendo a rischio la salute di colleghi e pazienti. Prima dell'anestesista c'era stata una dottoressa del 118 che aveva lavorato normalmente effettuando circa 20 interventi domiciliari in due giorni salvo poi ricevere la risposta del tampone il terzo giorno, poco prima del turno di lavoro. Entrambi i sanitari potrebbero incorrere in sanzioni disciplinari per non aver rispettato l'isolamento viste le condizioni di salute. Dall'inizio della pandemia sono 16 i sanitari che si sono infettati nell'ospedale San Leonardo.Festività a lutto al Covid Hospital di Boscotrecase: due nuovi decessi tra Pasqua e Pasquetta. Domenica è morto all'ospedale Sant'Anna C.L. 80enne di Torre del Greco proveniente dal parco Postiglione a Santa Maria la Bruna. Qui c'è uno dei focolai principali della città corallina, legato alle attività religiose: numerosi i contagi, mentre le vittime registrate nella zona Santa Maria la Bruna-Leopardi-Litoranea sono i due terzi del totale che, attualmente, è di 17.Sempre nel giorno di Pasqua è morto un altro residente a Torre del Greco, il 78enne C.L. di via De Gasperi, deceduto all'ospedale Monaldi di Napoli. Un altro decesso ieri al Covid Hospital di Boscotrecase, una donna di 71 anni di Torre Annunziata che era ricoverata in ospedale dallo scorso 3 aprile. Con il decesso di ieri la città oplontina conta tre vittime legate al Covid-19.Oggi, infatti, dovrebbero essere dimessi altri due guariti, mentre almeno otto pazienti ancora positivi ma senza sintomi sono stati trasferiti nel reparto per sub acuti al terzo piano del nosocomio. Gli operatori sanitari fanno sapere che sono anche diminuiti i pazienti in rianimazione, passati da sei a quattro; cinque in sub intensiva, sette al pronto soccorso e diciannove nel reparto di Medicina Generale. «Il termometro è proprio la rianimazione ha detto un operatore sanitario e il fatto di essere passati da dodici pazienti intubati a quattro è un buon segno. Fino a ieri pomeriggio non ci sono stati nemmeno nuovi ricoveri. Va meglio anche con i dispositivi di sicurezza che adesso abbiamo a disposizione per le nostre esigenze». Continuano, inoltre, le donazioni all'ospedale di Bosco: quadri del Vesuvio donati ai quattro medici tedeschi partiti sabato.A Sorrento nuovo caso positivo al Covid-19, il quindicesimo in città. Si tratta di una giovane donna che, per fortuna, non presenta un quadro clinico preoccupante. Il sindaco, Giuseppe Cuomo, rende noto che la paziente è stata messa in quarantena, insieme a tutti i componenti della sua famiglia, e che sono costantemente monitorati dai medici dell'Asl e controllati dalla polizia municipale. Ricostruita anche tutta la rete dei suoi contatti. Nel giorno di Pasqua, invece, è giunta la notizia del quarto contagio a Vico Equense. «Si tratta - fa sapere il sindaco Andrea Buonocore - di un giovane lavoratore rientrato dalla stagione invernale che ha osservato scrupolosamente l'isolamento domiciliare. I sintomi sono lievi e le sue condizioni non sono preoccupanti».(ha collaborato Massimiliano D'Esposito)