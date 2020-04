Coronavirus a Napoli, i carabinieri interrompono la festa di compleanno a Castellammare

Festa di compleanno di una 16enne: 8 persone multate. Ieri sera, i carabinieri della Sezione radiomobile di Castellammare di Stabia sono intervenuti in un’abitazione del quartiere Ponte Persica dalla quale provenivano schiamazzi e musica ad alto volume.

LEGGI ANCHE Castellammare, il racket colpisce di notte: in fiamme un chiosco di frutta



Nonostante i divieti per l'emergenza coronavirus, era in corso una festa di compleanno di una 16enne, celebrata insieme ad altri 7 familiari, in violazione delle disposizioni normative anticontagio. Le persone sono state identificate e sanzionate amministrativamente. Segnalate all’Asl, saranno sottoposte a quarantena obbligatoria per due settimane.

Ultimo aggiornamento: 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA