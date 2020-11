Covid a Castellammare, due anziani morti a distanza di pochi giorni: doppio lutto per una famiglia

Una vita trascorsa insieme e una morte a distanza di pochi giorni l'uno dall'altra per covid. È successo ad una coppia di ultranovantenni di Castellammare, che vivevano in una casa di cura di Pimonte. Un doppio lutto per una famiglia stabiese che ha dovuto salutare i due bisnonni quasi insieme. Strazio e dolore che anche sui social ha lasciato l'amaro in bocca a quanti li conoscevano e li amavano.

Prima il ricovero dell'anziano in pronto soccorso qualche giorno fa e ieri quello della moglie giunta in gravi condizioni e sistemata in corridoio all'ospedale San Leonardo per assenza di posti letto e finita per arresto cardiaco.

Un epilogo tragico per una storia d'amore durata oltre cinquant'anni che ancora una volta ha avuto come vittime gli anziani, soggetti a rischio più di tutti in questa pandemia.

