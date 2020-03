Coronavirus a Castellammare: ospedale San Leonardo in affanno, al pre-triage finiti i posti

Dopo meno di due settimane dal primo caso di Covid-19 l'ospedale San Leonardo non ha più posti letto. Il pre-triage allestito all'esterno del pronto soccorso del San Leonardo è saturo, con 17 casi sospetti. È la fotografia di una condizione preoccupante, nella quale sono molti di più i casi sospetti lasciati in isolamento nelle proprie abitazioni, rispetto ai ricoverati. I tamponi, meno di venti quelli che si possono a fare in un solo giorno, non vengono eseguiti se non in casi abbastanza evidenti. Per tutti gli altri c'è la quarantena.

Una situazione esplosiva per la direzione dell'Asl, che ieri ha ricevuto una lettera di protesta del sindaco stabiese Gaetano Cimmino. Sulla scrivania del direttore sanitario Gaetano D'Onofrio è arrivato nero su bianco tutto il rammarico della massima autorità sanitaria cittadina circa l'impossibilità di reperire informazioni utili a mettere in atto iniziative mirate alla salvaguardia della salute pubblica. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, facendo chiedere a Cimmino maggiore sinergia tra le istituzioni, è l'ultimo caso di positività di un medico, residente a Gragnano, ma in servizio anche negli uffici Asl di via Allende. «Ho chiesto chiarimenti e una relazione sulla vicenda - spiega il sindaco stabiese - dal momento che la pec pervenuta era priva di qualsiasi riferimento sulla provenienza e sulle generalità del paziente in oggetto». «Ho inviato una lettera al direttore generale e sanitario dell'Asl Na3 Sud, manifestando il mio rammarico per la difficoltà riscontrate ogni giorno nel reperire dall'azienda sanitaria le informazioni necessarie - spiega Cimmino - per la salvaguardia della salute pubblica, mediante il coordinamento con la protezione civile, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del territorio». Una richiesta supportata anche dall'opposizione. «Sono momenti in cui le istituzioni devono avere il massimo della collaborazione, nell'interesse della salute dei cittadini. Chiediamo - afferma Andrea Di Martino di Italia Viva - che il sindaco venga sempre e prontamente informato dagli altri enti di ogni evento che accade sul nostro territorio, affinché l'amministrazione possa attuare tutte le misura che tutelino la cittadinanza».

A preoccupare ancora di più l'amministrazione è il ripetersi di casi sospetti proprio attorno agli uffici Asl. Dall'uomo residente a via Tavernola portato a martedì con febbre alta all'ospedale di Boscotrecase, a un'intera famiglia in quarantena proprio sulla stessa via Allende, e ancora un altro medico in attesa di tampone che lavorava presso gli uffici di prevenzione dell'Asl di via Pietro Carrese. Decine di segnalazioni e sospetti in attesa di essere confermati, tutti nel cuore di Castellammare. Nel resto della città intanto prosegue l'opera di sanificazione delle strade, e la segnalazione di chi si sposta senza motivazioni valide. Ieri altre 4 persone sono state denunciate perché in auto da Casola erano dirette verso un noto discount della periferia stabiese. Una spesa fuori zona che costerà ai quattro un isolamento forzato di due settimane.

Proprio nella cittadina dei Monti Lattari ieri è stato il giorno dell'ufficialità del primo caso di Covid-19. Si tratta di un uomo trasportato domenica al San Leonardo e che sarà trasferito nelle prossime ore al Covid-Hospital di Boscotrecase. Il sindaco di Casola Costantino Peccerillo ha diffuso un video nel quale ha esortato i cittadini ad essere solidali con la famiglia. «Non c'è bisogno di una stretta di mano - ha detto Peccerillo - ma una telefonata per dimostrare vicinanza la possiamo fare tutti. Facciamo sentire a questa famiglia che non è sola». Intanto il messaggio è stato anche l'occasione per ribadire tolleranza zero per chi scende in strada senza motivo e per chi accende fuochi di sterpaglie nei propri giardini. A Meta è arrivata ieri sera la conferma del tampone (ma si attende la verifica dello Spallanzani) per un anziano dializzato, al quale il nefrologo aveva sconsigliato la seduta di dialisi al centro di Sant'Agnello proprio per le sue condizioni di salute precarie. Se confermato, sarebbe il primo contagiato in Costiera.

