Coronavirus, lutto a Castellammare: muore pensionato di 68 anni

È morto questa mattina un pensionato di 68 anni ricoverato all'ospedale di Frattamaggiore dopo aver contratto il virus nelle scorse settimane.Sono 108 le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Il sindaco di Castellammare,, esprime alla famiglia del 68enne «le mie più sentite condoglianze a nome di tutta la città. In questo momento così triste - aggiunge - il mio pensiero va a tutti coloro che non hanno la possibilità di stare accanto ai propri cari in ospedale e alle persone che oggi vivono un lutto senza poter celebrare il funerale.Per tutti loro abbiamo il dovere di rispettare le regole e fare ognuno la propria parte, restando in casa ed evitando i contatti sociali per limitare la diffusione del contagio e vincere questa sfida». Intanto la Polizia municipale, nella giornata di oggi, ha controllato 199 cittadini muniti di autocertificazione, denunciandone uno con una sanzione da 400 euro e obbligo di quarantena per 14 giorni.