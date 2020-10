Ercolano, don Marco positivo al Covid: chiusa la chiesa

Il coronavirus varca le porte della Chiesa del Sacro Cuore, positivo al Coronavirus don Marco Ricci, parroco di Ercolano e impegnato attivamente per l'ambiente, lui ha lottato perchè venisse scoperta la terra dei fuochi alle falde del Vesuvio. «Cari fedeli ed amici tutti, nonostante tutte le precauzioni sempre prese in chiesa, durante la messa ed altrove, in seguito ad un tampone di controllo effettuato, sono risultato positivo al Covid. Ho ritenuto di fare il tampone in via precauzionale per un eccesso di scrupolo perché, dato il numero crescente dei contagi, il mio essere pastore tra la gente mi porta ad entrare in contatto con tante persone. Voglio rassicurare tutti: sono asintomatico e sto bene, solo sarò costretto a stare a casa in quarantena con mamma.Pertanto, in attesa di effettuare ulteriori accertamenti e di avere indicazioni del Vescovo e della ASL circa la sanificazione, la chiesa resterà chiusa al pubblico e le S. Messe e tutti gli appuntamenti parrocchiali saranno momentaneamente sospesi.Vi aggiornerò tramite la pagina Facebook della parrocchia e WhatsApp. So che in tanti avete a cuore la mia salute e che posso contare su di voi per qualunque necessità e vi sarei grato se poteste evitare di creare panico ed inutili allarmismi sul territorio e di attenervi solo ed esclusivamente a quanto comunicherò io.Grazie di cuore a tutti e Dio ci benedica». In queste ore si sta ricostruendo la sua rete dei contatti sotto controllo anche i suoi collaboratori. La piccola chiesa di Via Palmieri alle falde del Vesuvio è sta chiusa e nelle prossime ore si eseguirà la sanificazione.

