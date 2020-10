Coronavirus, chiuso il municipio ​di Crispano fino a lunedì prossimo

Un dipendente comunale è risultato positivo al covid-19, il municipio resterà chiuso fino a lunedì. Lo comunica il sindaco Michele Emiliano dal suo profilo facebook: «Oggi ho avuto comunicazione ufficiale della positività al covid di un dipendente comunale. Ho immediatamente allertato il municipio e ho emesso un'ordinanza di chiusura della casa comunale per sanificare immediatamente gli ambienti lavorativi e affinché fosse possibile già venerdì mattina sottoporre tutta la pianta organica del comune e gli lsu ad un'attività di screening con effettuazione del tampone e per evitare possibili casi di contagio diffusi in uffici frequentati da tanti cittadini. Il comune riaprirà i suoi uffici lunedì 26 ottobre, una volta assicurata la salubrità dei luoghi».

In totale a Crispano ci sono 67 casi accertati. Continua il primo cittadino: «Abbiamo effettuato uno screening all'asl con la presenza fisica per avere un quadro dettagliato del contagio a Crispano, anche perché tanti cittadini si sottopongono a tampone privato e queste comunicazioni tardano ad arrivare». Il sindaco fa appello al rispetto delle regole: «Stiamo facendo di tutto per prevenire, ma la parte più importante la fa ogni singolo cittadino con comportamenti individuali».

