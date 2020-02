Coronavirus, confermata la Borsa mediterranea del turismo a Napoli: «Ripartiamo tutti insieme»

È confermata la ventiquattresima edizione della Bmt, la Borsa mediterranea del turismo. È quanto fa sapere Angioletto de Negri, ideatore della Bmt, in programma ala Mostra d'Oltremare, a Napoli dal 20 al 22 marzo prossimi, in chiave «anti-coronavirus». «Progecta (società organizzatrice, ndr) ha deciso di non cambiare i suoi programmi diversamente da altre importanti fiere nazionali programmate in questo periodo - ha spiegato - perché dalla tradizionale piazza di primavera del turismo tutte le imprese, unite, possano gridare la voglia di una ripresa che per natura del settore non può essere differita di settimane o qualche mese, e di recuperare la dignità di comparto economico vitale per il Paese, che le polemiche assurde di questi giorni e tanta disinformazione hanno messo in discussione in maniera pericolosa».



Numerose le presenze in programma: dai rappresentanti di Governo al presidente dell'Enit Giorgio Palmucci, dal presidente di Gattinoni Network Franco Gattinoni al Presidente di Uvet Luca Patanè e ai presidenti delle associazioni di categoria Astoi Confindustria Viaggi, Fiavet, Fto, da imprenditori del tour operating come Federico Naar e l'amministratore di Alidays, Davide Catania, del country manager Msc Crociere Leonardo Massa.