Per dare una mano ai suoi concittadini, che attendono la distribuzione gratuita delle mascherine “sartoriali”, allestite dall’imprenditorei. Paolo Chiantese, eletto nelle liste del Psi e componente della maggioranza, collabora a rifinire la lavorazione di uno dei lotti distribuiti nelle case, assieme alla mamma e alla zia. Intanto per le strade della cittadina il sindaco Antonio Amente aiuta i vigili nei controlli: «A Melito finora non ci sono persone positive al Coronavirus – dice – quindi chi circola senza motivo lo multo».