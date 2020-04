L’attività di controllo da parte della Polizia locale di Napoli per il rispetto delle misure di sicurezza ha portato nella giornata di ieri ad impiegare 372 unità con 2040 le persone controllate, di cui 1377 a bordo di veicolo. 407 le attività commerciali sottoposte a controllo. 83 i cantieri ispezionati. Per 21 persone è scattata la sanzione per non aver rispettato le misure di sicurezza. 29 i soggetti a cui è stata contestata l’inosservanza di quanto previsto dalle ordinanze regionali ed infine 16 le persone segnalate alla Asl per i provvedimenti successivi.



Nelle diverse circostanze si sono applicate le sanzioni amministrative previste che vanno da 400 a 3000 euro per chi viola le regole anti contagio e, se la violazione viene commessa con l’utilizzo di un veicolo, la sanzione va aumentata di un terzo fino a 4.000 euro.



Gli agenti della Polizia locale sono stati impegnati anche per la distribuzione di 25 PC portatili messi a disposizione dal Ministero per l’istruzione e dati in comodato d’uso gratuito ad altrettanti alunni dell’stituto comprensivo statale C.D. 35° Scudillo – Salvemini Centrale appartenenti a famiglie meno agiate. Gli agenti, dopo aver preso in consegna i portatili dal dirigente dell’istituto, professoressa Bianca Vinci, si sono recati presso il domicilio degli studenti, tutti residenti in zona Colli Aminei, anello ospedaliero, affidando loro lo strumento indispensabile per la continuità dello studio. © RIPRODUZIONE RISERVATA