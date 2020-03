Coronavirus, controlli in strada a Napoli: in due sulla moto investono poliziotto per sfuggire all'arresto

Durante un posto di blocco in corso Garibaldi a Portici, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano hanno intimato l’alt a due persone a bordo di uno scooter.



Il conducente, alla vista della pattuglia, ha accelerato la marcia travolgendo un agente e dandosi alla fuga a bordo del ciclomotore ma, dopo un inseguimento, è stato fermato in corso San Giovanni a Teduccio così come il passeggero che aveva invece tentato di dileguarsi a piedi.



Alberto Imperato, 23enne con precedenti di polizia, e C.M., 21enne, entrambi napoletani, sono stati arrestati per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e sanzionati per inottemperanza alle prescrizioni del decreto del 25 marzo 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA