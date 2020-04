Coronavirus, controlli in strada a Napoli: «Ma nessuna violazione nella Pignasecca»

«Nessuna violazione» rilevata dalla polizia metropolitana di Napoli nella zona della Pignasecca a Napoli, uno dei mercati più antichi della città e una delle zone di Napoli maggiormente sotto osservazione durante l'emergenza coronavirus per l'alta densità di negozi di alimentari. Nella giornata di ieri, gli uomini della polizia municipale hanno effettuato 24 accertamenti nella Pignasecca, non rilevando alcuna violazione. Sono state complessivamente 133 le persone e 4 le attività commerciali controllate dalla Polizia Metropolitana di Napoli nella giornata di ieri, 2 i verbali elevati.



In particolare, 30 persone sono state sottoposte a controlli a Pozzuoli, due delle quali multate in quanto circolavano in strada senza giustificato motivo.Nell'area nord della provincia, a Grumo Nevano, sono state controllate 24 persone e 4 negozi, mentre a Frattamaggiore sono state controllate 20 persone. Nell'agro acerrano-nolano, altra zona affidata agli agenti del corpo di polizia metropolitana nell'ambito del protocollo coordinato da prefetto e questore per le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, sono state effettuate verifiche su 18 soggetti nel comune di Pomigliano d'Arco, mentre nella penisola sorrentina le donne e gli uomini guidati direttamente sul campo dal comandante Lucia Rea hanno controllato 13 persone e presidiato l'ufficio postale a Sant'Agnello, nel quale si stavano verificando assembramenti.