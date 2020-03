Coronavirus, controlli in strada a Napoli: 25enne finge malore per evitare la denuncia

Passeggiava sul lungomare Caracciolo quando ha notato una pattuglia dei carabinieri. Non avendo alcuna giustificazione, l'uomo - un 25enne del quartiere Montecalvario - ha finto un malore e si è accasciato ai piedi dei militari. È accaduto a Napoli nel corso dei controlli per il rispetto delle norme sull'emergenza Coronavirus. Poco prima che arrivassero i soccorsi, l'uomo però si è rialzato e ha raccontato la verità. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli lo hanno denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. © RIPRODUZIONE RISERVATA