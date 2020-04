Coronavirus, controlli in strada a Napoli: ecco l'esercito dei furbetti tra tornei di carte e dog sitter

C'è chi improvvisa uno svenimento e chi si giustifica dicendo che se non fa quattro passi non digerisce casatiello e pastiera. C'è chi rischia ammenda e sanzioni perché ha dimenticato la pulsantiera della Playstation, e d'altronde si sa, vivere tra quattro mura senza la Playstation non si campa. E c'è persino chi si inventa la scusa di fare il dog-sitter, mentre in realtà ha implorato i vicini di prestargli per un'oretta i cani da portare a fare la pipì. Trucchi e menzogne ai tempi del Coronavirus: un bestiario che giorno dopo giorno si arricchisce di nuovi, spesso comici se non esilaranti casi che finiscono però - inevitabilmente - tutti nello stesso modo: con salatissime sanzioni pecuniarie, quando addirittura non in denunce.



Tra le pieghe di questa casistica da ieri si iscrive anche la prima rapina messa a segno da un balordo con mascherina: a Caivano i carabinieri hanno arrestato per rapina un 43enne del posto che con il volto travisato con una mascherina chirurgica e armato di coltello ha minacciato la titolare di una farmacia per farsi consegnare 600 euro, l'incasso raccolto in mattinata. Rintracciato grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza, il rapinatore è stato bloccato dai militari e trovato in possesso di parte della refurtiva.

Pizzicato a Mergellina il falso dog-sitter: un distinto signore, pensionato 66enne, portava al guinzaglio 4 cani. «Faccio il dog-sitter», ha provato a giustificarsi quando lo hanno fermato. Non era vero: messo alle strette, ha dovuto ammettere che per prendere una boccata d'aria si prestava a far uscire i cagnolini del condominio nel quale abitava, ovviamente senza alcun compenso.



Gli animali restano un bene rifugio per i furbetti dell'evasione dai domiciliari anti-contagio. Un uomo è stato multato dai carabinieri dopo essere stato identificato mentre portava al guinzaglio (lungo sei metri) nientemeno che un rarissimo Ara Blu, pappagallo tropicale lungo quasi un metro. «Che cosa c'è di strano?», ha chiesto ai militari che gli notificavano la sanzione. A Marano è stato multato un 36enne sorpreso a fare footing all'indomani della Pasquetta: «Brigadiè - ha tentato di giustificarsi con il carabiniere che gli mostrava il foglio di autocertificazione da compilare - Ho la digestione difficile e se non corro mi resta la pastiera sullo stomaco...».

«Mettetemi le manette, arrestatemi, fate quello che volete: preferisco prendermi il Coronavirus che stare con mia moglie. Non ce la faccio più»: l'uomo bloccato in bicicletta che da un Comune della fascia nord di Napoli tentava di raggiungere il centro storico di Napoli ha fatto mettere a verbale queste parole pur di sottrarsi, dopo un mese di convivenza forzata, a quello che descriveva come una tragedia familiare. Sanzionato e riportato tra le mura domestiche.



Beccati e denunciati anche tanti irresponsabili che violavano le norme anti-assembramento: in nove intorno ad un tavolino pieghevole facevano un pic nic a Varcaturo; sei donne prendevano il sole, l'una accanto all'altra, sul litorale di Bagnoli; altri quattro uomini (tutti peraltro provenienti da Comuni diversi) si erano dati appuntamento in un circolo ricreativo di Villaricca un torneo di scopone. Ingiustificabili comportamenti, mai come in questo momento. Ma la quarantena forzata spinge - a quanto dimostrano i risultati dei controlli delle forze dell'ordine - anche amanti e coppie clandestine a rischiare grosso: negli ultimi giorni sono stati intensificati i controlli in motel, pensioni e alberghetti a ore e la caccia ha dato i suoi risultati. Otto, per adesso, le persone segnalate e multate: «Ma non ditelo a mia moglie, vi prego: mica arriva qualche carta a casa?». Tre le persone sanzionate a Mugnano: sorprese a bordo di un auto si sono giustificate dicendo di dover acquistare degli elettrodomestici e di essersi perse a causa del navigatore. Una dozzina le multe elevate a Ischia, tra cui quella a un uomo che, con i negozi chiusi, sosteneva di voler fare la spesa.

Nelle casistiche delle forze dell'ordine finiscono sempre più spesso barbieri e clienti che pare non possano proprio fare a meno del servizio barba e capelli. Almeno una decina i segnalati in meno di un mese. Ai quali, proprio ieri, si sono aggiunti i quattro clienti di un barbiere scoperto dalla Polizia di Stato a esercitare clandestinamente, a Giugliano, il proprio lavoro. Nonostante l'ingresso principale fosse chiuso, l'esercizio era in piena attività: titolare e avventori sono stati sanzionati.

