Coronavirus, controlli nelle strade a Napoli: denunciate cinque donne in spiaggia per la tintarella

Cinque donne, tra i 60 e i 44 anni, sono state sorprese ieri pomeriggio dagli agenti della polizia mentre prendevano il sole sulla spiaggia di via Coroglio, nel quartiere Bagnoli a Napoli. Gli agenti dell'ifficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell'emergenza coronavirus, sono intervenuti in via Coroglio su segnalazione della centrale operativa di un gruppo di persone sulla spiaggia. Lì hanno trovato cinque donne intente a prendere il sole sedute sulle sdraio, denunciandole per inottemperanza alle prescrizioni contenute nel dpcm del 9 marzo 2020.

