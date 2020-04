Coronavirus, controlli nelle strade di Giugliano: cinque denunciati

Durante il servizio di controllo del territorio finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca hanno notato in via Oasi Sacro Cuore un gruppo di cinque giovani nei pressi di un distributore di carburante.



Uno di loro, alla vista della volante, ha abbandonato il motoveicolo su cui si trovava e ha tentato di dileguarsi a piedi fino a quando, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato.



L'uomo, A.V., 28enne di Giugliano, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita, mentre il veicolo, privo di documenti di circolazione e di copertura assicurativa, è stato sottoposto a sequestro amministrativo.



Inoltre, ad un altro ragazzo del gruppo, S.L., 28enne napoletano, è stato notificato l’avviso di avvio del procedimento per l'applicazione del divieto di ritorno nel comune di Giugliano poiché fermato più volte nello stesso luogo.



Infine, le cinque persone, tutte con precedenti di polizia, sono state sanzionate per aver violato le misure previste dal decreto del 22 marzo 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA